WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Regierung wird sich an diesem Donnerstag nicht zu möglichen neuen Zöllen äußern. "Für heute steht keine Ankündigung zu Zöllen auf Stahl und Aluminium an", teilte das Weiße Haus am Donnerstag in Washington mit. US-Präsident Donald Trump hatte allerdings am Mittag getwittert, dass die amerikanische Stahl- und Aluminiumindustrie seit Jahrzehnten durch unfairen Handel "dezimiert" worden sei. Dies dürfe nicht länger zugelassen werden.

Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte zuvor gemeldet, dass sich Trump noch an diesem Donnerstag dazu äußern werde. Trump habe gegenüber Mitarbeitern erklärt, dass die Zölle auf Stahl bei 25 Prozent und die auf Aluminium bei 10 Prozent liegen sollen, erfuhr Bloomberg von zwei mit der Materie vertrauten Personen am Donnerstag. Die Zölle sollen für alle Länder gelten. Allerdings könnten sich noch Einzelheiten ändern und möglicherweise einigen Ländern Ausnahmen gewährt werden, hieß es.

US-Wirtschaftsminister Wilbur Ross hatte bereits Schutzmaßnahmen im Stahlsektor in Aussicht gestellt. Zur Rechtfertigung beruft sich die US-Regierung auf ein Gesetz aus den 60er Jahren, das Strafzölle erlaubt, wenn Importe die Sicherheit der USA gefährden. Dies hatte bereits Proteste der deutschen Bundesregierung hervorgerufen. Trump hatte zuletzt Strafzölle auf Waschmaschinen und Solarpaneelen verhängt./jsl/bgf/

ISIN DE0007500001 DE0006202005

AXC0282 2018-03-01/17:40