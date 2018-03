DREF SECURITIZATION S.A. - Compartment Deutscher Studenten Wohn Bond II - Kündigung der Einbeziehung der Anleihe 2016/2023 in den Freiverkehr

DGAP-Ad-hoc: DREF SECURITIZATION S.A. / Schlagwort(e): Delisting DREF SECURITIZATION S.A. - Compartment Deutscher Studenten Wohn Bond II - Kündigung der Einbeziehung der Anleihe 2016/2023 in den Freiverkehr 01.03.2018 / 17:40 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, 28. Februar 2018 - Der Verwaltungsrat der DREF SECURITIZATION S.A. handelnd für das Compartment Deutscher Studenten Wohn Bond II hat am heutigen beschlossen, zu veranlassen, die Einbeziehung der Anleihe 2016/2023 (ISIN XS1418691595, WKN A181TF) in den Freiverkehr (Quotation Board) an der Frankfurter Wertpapierbörse zu beenden. Die Notierung wird voraussichtlich Mitte April 2018 eingestellt werden.

DREF SECURITIZATION S.A.
1C Rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach
Luxemburg

E-Mail: stephane@platiniumservicesgroup.com

ISIN: XS1418691595
WKN: A181TF

