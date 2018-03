Havanna (ots/PRNewswire) -



- Zwei Jahrzehnte an Erfolgen zeichnen einen Abend aus, der einem Festival gewidmet ist, das Liebhaber der Havanna-Zigarre aus mehr als 70 Ländern zusammenbringt - Das Festival konnte bereits internationale Berühmtheiten wie Jorge Drexler, Tom Jones, Chucho Valdés oder Naomi Campbell begrüßen - Habanos, S.A. veröffentlicht als Hommage an das 20. Jubiläum ein besonderes Produkt: die Romeo y Julieta Grand Churchills



Das Habano Festival feiert sein zwanzigjähriges Bestehen. Aus diesem Grund bildete die Feier zur Mitte des Festivals eine Hommage an seine Geschichte und seine Erfolge.



Das Teatro Martí und das Gran Teatro de la Habana waren die Gastgeber der Veranstaltung.



Die Besucher kamen in den Genuss von Habanos-Zigarren wie z. B. der Romeo y Julieta Grand Churchills (56 x 190 mm), einer einzigartigen und exklusiven Vitola in einer limitierten Auflage für 450 Humidore. Dazu gab es die Hoyo de Monterrey Le Hoyo Río Seco (56 x 140 mm), ein Format, das eine Le Hoyo Rio Seco verspricht, die von Fans von Hoyo de Monterrey begeistert aufgenommen wurde.



Zur Multimedia-Pressemitteilung gelangen Sie hier: https://www.mul tivu.com/players/uk/8283251-celebration-20-anniversary-habano-festiva l/



Die Ehrenveranstaltung feierte das Festival mit Musik, Tanz und Kunst, unter anderem mit Auftritten von Edesio Alejandro, Carlos Acosta, Litz Alfonso und Alain Pérez. Das Gran Teatro de la Habana richtete ein Cocktail-Dinner aus, abgerundet von einem Auftritt von Descemer Bueno.



Während der 20 Ausgaben des Festivals reisten mehr als 1.200 Besucher nach Havanna, um die Habanos-Kultur zu zelebrieren, darunter wichtige und kulturelle Persönlichkeiten (Jorge Drexler, Tom Jones, Chucho Valdés, Naomi Campbell, Joseph Fiennes, Jim Belushi oder Ara Malikian). In diesem Jahr steuert die Band Orishas die Musik für den Gala-Abend bei.



Heute kamen die Besucher in den Genuss einer besonderen Kombination aus Torres Brandysorten und zwei der beliebtesten Habanos: Partagás Serie D No. 4 und Romeo y Julieta Short Churchills.



Ein besonderer Teil des Festivals ist der International Habanosommelier Contest. Nach den Vorausscheidungen am 26. Februar treten am 2. März Darius Namdar aus dem Vereinigten Königreich und Mabel Duran aus Kuba in der Endrunde gegeneinander an.



In der I Habanos World Challenge können Freunde der Havanna-Zigarre aus aller Welt Ihr Wissen und Ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen. Die beiden Finalistenpaare sind Raffi Der Garapetian und Alexis Tselepis aus Zypern sowie Mayli Mostaza und Daylin López aus Kuba.



Der Galaabend am 2. März steht ganz im Zeichen von Partagás und seiner neuen Línea Maduro. An diesem Abend finden außerdem die Zeremonie der Habanos Awards und die Humidor Auction statt.



