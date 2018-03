US-Präsident Trump sieht die heimische Stahl- und Aluminiumindustrie durch unfairen Handel sowie die Politik anderer Staaten benachteiligt.

US-Präsident Donald Trump sieht die heimische Stahl- und Aluminium-Branche im Welthandel benachteiligt. "Wir wollen freien, fairen und klugen Handel", forderte er per Twitter kurz vor einem Treffen mit Industriemanagern am Donnerstag im Weißen Haus. Bei dem Gespräch wolle sich Trump von den Unternehmensvertretern informieren lassen, verlautete aus dem Präsidialamt. Mit einer Entscheidung über Zölle sei nicht zu rechnen. In Medienberichten hatte es zunächst geheißen, Trump werde bei der Gelegenheit die Verhängung von Zöllen ankündigen.

Die Stahl- und Aluminium-Industrie sei durch unfairen Handel sowie die Politik anderer Staaten dezimiert worden, twitterte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...