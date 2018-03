HERNDON (dpa-AFX) - Die VW-Tochter Audi ist dank ihrer SUVs und frischer Versionen des A5 in den USA weiter im Vorwärtsgang. Die Ingolstädter verkauften im Februar 15 451 Autos und damit rund 12 Prozent mehr als im Vorjahresmonat, wie das Unternehmen am US-Sitz in Herndon (Virginia) mitteilte. Die SUV-Modelle Q3 und Q5 sowie vorher nicht erhältliche Versionen des A5 sorgten für Schwung. Beim Q7 und den sonstigen Modellen aus der A-Serie gab es hingegen Rückgänge. Im bisherigen Jahresverlauf hat Audi insgesamt ein Plus von 11 Prozent aufzuweisen./men/stw

