ATLANTA (dpa-AFX) - Der Sportwagenbauer Porsche hat im Februar beim US-Absatz kräftig zulegen können. Mit 4382 Autos verkauften die Schwaben ein Fünftel mehr Fahrzeuge als ein Jahr zuvor, wie die VW -Tochter am Donnerstag in Atlanta (Georgia) mitteilte. Der vor einem Jahr noch kaum erhältliche Panamera sowie der 911er verzeichneten deutlich mehr Nachfrage, während die US-Autokäufer bei den SUV-ähnlichen Cayenne und Macan nicht mehr so viel zugriffen. In den beiden bisherigen Monaten des Jahres hat Porsche insgesamt ein Absatzplus von 11,6 Prozent aufzuweisen./men/jha/

