Während der olympischen Winterspiele kamen immer mehr Hoffnungen auf, dass Nord- und Südkorea wieder den Dialog aufnehmen. Südkorea will nun weitermachen.

Nach der Annäherung Nordkoreas will Südkoreas Präsident Moon Jae In möglichst bald einen Sondergesandten nach Pjöngjang schicken. Das habe Moon dem amerikanischen Präsidenten Donald Trump am Telefon gesagt, teilte das Präsidialamt in Seoul am Donnerstag mit. Beide hätten vereinbart, die Impulse des innerkoreanischen Dialogs für eine Lösung des Streits um das nordkoreanische Atomprogramm zu nutzen.

Moon unterrichte Trump den Angaben zufolge über die Ergebnisse seiner Gespräche mit den Delegationen aus Nordkorea, die zur Eröffnungs- und Schlussfeier der Olympischen Winterspiele von Pyeongchang ...

