Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag den Kursrutsch fortgesetzt. Der SMI schloss den dritten Handelstag in Folge im Minus und rutschte unter die Marke von 8'800 Punkten. Damit startete die Börse so in den Monat März, wie der Februar geendet hatte. Den Anlegern mache weiterhin die Aussicht auf steigende Zinsen zu schaffen und sie bringen weitere Gewinne auf ihren Dividendenpapieren ins Trockene.

Angesichts steigender Zinsen machten sich Investoren verstärkt Gedanken über die angemessene Bewertung von Aktien, hiess es im Handel. Dabei werde die derzeit laufende Korrektur von der Angst vor vier statt der bislang erwarteten drei Zinsanhebungen der US-Notenbank begleitet. Der neue Fed-Chef Jerome Powell gab dazu in einer Rede keine eindeutigen Indikationen. Anzeichen für eine Überhitzung der Wirtschaft gebe es nicht. Er erwarte weitere graduelle Zinsanhebungen sagte er lediglich. Unterdessen ist die Stimmung in der US-Industrie auf den höchsten Stand seit 2004 gestiegen.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss 1,28% tiefer bei 8'792,38 Punkten (Tagestief 8'775). Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) büsste 1,64% auf 1'445,17 Zähler ein und der breite Swiss Performance Index (SPI) 1,34% auf 10'121,25. Alle 30 wichtigsten Titel schlossen im Minus. Die Volatilität nahm derweil gemessen am VSMI nach dem Anstieg vom Vortag um 6,5% weiter zu.

Bei den Blue Chips brach der Kurs der Adecco-Aktien ...

