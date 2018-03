01.03.2018 Zugemailt von / gefunden bei: Steinhoff (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Bei der Muttergesellschaft von kika/Leiner wurde der Handel mit Vorzugsaktien und bestimmten Anleihen wegen nicht fristgerecht vorgelegter Bilanzen an der Börse in Südafrika ausgesetzt. Zudem ist Director Theunie Lategan zurückgetreten. Hier die Original-Meldung: In accordance with paragraph 3.59(b) of the Listings Requirements of the JSE Limited ("the JSE"), shareholders are advised that Mr Theunie Lategan has resigned as director of the Company with immediate effect, following his resignation yesterday as an independent director of Steinhoff International...

Den vollständigen Artikel lesen ...