EANS-Adhoc: Fosun Industrial Holdings Ltd erwirbt Mehrheitsbeteiligung an Wolford AG, verpflichtet sich zur Zeichnung einer Kapitalerhöhung über - 22 Mio. und beabsichtigt Abgabe eines Übernahmeangebots

WOLFORD AG mit neuem strategischen Hauptaktionär

Fusion/Übernahme/Beteiligung 01.03.2018

Bregenz - 1. März 2018. Die Wolford AG gibt bekannt, dass die, mit Veröffentlichung von Insiderinformationen vom 1. März 2018, 10:34 Uhr, als beabsichtigt bekanntgegebenen Vertragsabschlüsse am 1. März 2018 erfolgt sind:

Fosun Industrial Holdings Limited (Fosun) schloss einen Kaufvertrag über die Mehrheitsbeteiligung an der Wolford AG (2,543,694 Aktien, rund 50,87% des Grundkapitals der Wolford AG) mit der Hauptaktionärsgruppe (WMP Familien- Privatstiftung, Sesam Privatstiftung und M. Erthal & Co. Beteiligungsgesellschaft m.b.H. sowie nahe stehende natürliche Personen). Der Kaufpreis beträgt EUR 12,80 je Aktie. Der Vollzug des Aktienkaufvertrags steht unter bestimmten Bedingungen, insbesondere der Freigabe des Erwerbs durch die Kartellbehörden. Damit wird Fosun neuer strategischer Mehrheitsaktionär der Wolford AG.

Zur Stärkung der Finanzstruktur vereinbarten die Wolford AG und Fosun eine Kapitalerhöhung unter Wahrung der Bezugsrechte, im Zuge derer der Gesellschaft insgesamt EUR 22.000.000 neues Eigenkapital zufließen sollen. Die geplante Kapitalerhöhung bedarf der Zustimmung der Hauptversammlung. Fosun verpflichtete sich, unter dem Vorbehalt insbesondere des Vollzugs des Aktienkaufvertrags und des Übernahmeangebots, eine Erhöhung des Grundkapitals der Wolford AG von derzeit EUR 36.350.000 gegen Bareinlage um EUR 12.495.312,50 auf EUR 48.845.312,50 durch die Ausgabe von 1.718.750 neuen Aktien zu einem Ausgabepreis von EUR 12,80 je neue Aktie zu zeichnen. Diese Verpflichtung gilt insoweit, als die Aktionäre der Wolford AG ihre Bezugsrechte nicht vollständig ausüben. Die maximale Bareinlage von Fosun beträgt somit EUR 22.000.000.

Die außerordentliche Hauptversammlung, die über die Kapitalerhöhung beschließen wird, soll voraussichtlich im Mai 2018 stattfinden und wird einberufen werden, sobald der Aktienerwerb durch Fosun kartellbehördlich genehmigt wurde.

In Zusammenhang mit dem Aktienkaufvertrag informierte Fosun die Wolford AG von der Absicht, in Übereinstimmung mit § 22 Übernahmegesetz ein antizipiertes Pflichtangebot (Übernahmeangebot) an alle übrigen Aktionäre von Wolford AG zu legen. Das Übernahmeangebot soll unter der Bedingung des Vollzugs des Aktienkaufvertrags stehen. Der Preis je Aktie des Übernahmeangebots wird gemäß übernahmerechtlichen Vorgaben festgelegt. Der Preis soll dem gewichteten Durchschnittskurs der letzten sechs Monate in Höhe von EUR 13,67 entsprechen und somit über dem Kaufpreis je Aktie im Aktienkaufvertrag liegen.

Fosun hat als multinationales Unternehmen in zahlreiche Fashion- und Luxusmarken investiert, darunter den deutschen Modehersteller Tom Tailor, das griechische Schmuckunternehmen Folli Follie und das französischen Luxus-Label Lanvin (Transaktion noch nicht abgeschlossen).

"Wir freuen uns über den Einstieg eines finanzstarken Ankeraktionärs, der sich im Luxussegment auskennt und uns den Zugang zum asiatischen Markt erleichtern wird," betont Axel Dreher, CEO von Wolford. "Das bestätigt die Strahlkraft unserer Marke und ihre Wachstumschancen." Brigitte Kurz, Finanzvorstand von Wolford betont: "Durch die Kapitalerhöhung wird die Eigenkapitalbasis und Liquidität unseres Unternehmens nachhaltig gestärkt. Das versetzt uns auch in die Lage, den Ausbau des zukunftsträchtigen Online-Geschäfts und die Neugestaltung unseres Marktauftritts zu beschleunigen."

