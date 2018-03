Gestoppte bzw. gedrehte Serien: FACC -4,19% auf 20,6, davor 4 Tage im Plus (12,33% Zuwachs von 19,14 auf 21,5), ATX Prime -0,82% auf 1735,18, davor 3 Tage im Plus (1,74% Zuwachs von 1719,54 auf 1749,54), ATX -0,79% auf 3448,5, davor 3 Tage im Plus (1,99% Zuwachs von 3408,06 auf 3476,04), VIG -1,46% auf 26,96, davor 3 Tage im Plus (1,48% Zuwachs von 26,96 auf 27,36), Oberbank AG Stamm +0,24% auf 84, davor 3 Tage ohne Veränderung . Folgende Titel haben den Moving Average 100 gekreuzt:Wolford 14,1 (MA100: 14,09, xU, davor 538 Tage unter dem MA100), AT&S 20,75 (MA100: 22,08, xD, davor 232 Tage über dem MA100), CA Immo 25,5 (MA100: 24,74, xU, davor 30 Tage unter dem MA100), S Immo 15,4 (MA100: 15,13, xU, davor 30 Tage unter dem MA100). Folgende Titel hatten ihr bestes...

