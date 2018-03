US-Präsident Donald Trump hat hohe Importzölle auf Stahl und Aluminium angekündigt. Diese sollen 25 Prozent auf Stahl und zehn Prozent auf Aluminium betragen, wie Trump am Donnerstag bei einem Treffen mit Wirtschaftsvertretern im Weißen Haus sagte.

Eine entsprechende Verordnung solle nächste Woche unterschrieben werden. "You'll have protection for a long time in a while", sagte Trump laut US-Medienberichten zu den Unternehmensbossen und ergänzte: "You'll have to regrow your industries. That's all I'm asking."