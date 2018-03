Liebe Leser,

Steinhoff musste nun wieder herbe Rückschläge hinnehmen. Die Aktie verlor an diesem Donnerstag gleich mehr als 10 %. Ohnehin sei der Wert nicht in bester Verfassung gewesen, meinen Chartanalysten. Nun aber könnte es dramatisch abwärts gehen, so die Einschätzung verschiedener Experten. Denn: Die Aktie ist in einem massiven charrtechnischen Abwärtstrend und steht kurz vor dem Aus. Absolut gesehen fehlen jetzt weniger als 40 Cent vor der Nulllinie. Ob diese erreicht wird, steht ... (Frank Holbaum)

