Der frühere katalanische Präsident verzichtet auf seine Wiederwahl - und schlägt stattdessen Unabhängigkeitsbefürworter Jordi Sanchez vor.

Der im belgischen Exil lebende frühere katalanische Präsident Carles Puigdemont verzichtet einem Zeitungsbericht zufolge auf eine Wiederwahl. Er werde seine Kandidatur zurückziehen, berichtete die spanische Zeitung "El Nacional" am Donnerstag unter Berufung auf Parteikreise. Puigdemont werde vorschlagen, stattdessen den Unabhängigkeitsbefürworter Jordi Sanchez zum Katalanenpräsident zu wählen. Sanchez sitzt allerdings unter dem Vorwurf des Aufruhrs in Untersuchungshaft in Madrid.

