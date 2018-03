Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Hirte: Merkel stellt sich am 14. März als Kanzlerin zur Wahl

Der Bundestag wird am 14. März die neue Regierungschefin wählen. "Ja, da wird die Abstimmung über die Wahl der Kanzlerin stattfinden", sagte Unions-Fraktionsvize Christian Hirte. Bislang war über einen Wahltermin Mitte März spekuliert worden, eine offizielle Bestätigung stand noch aus. Möglicherweise werde an diesem Tag, auch dann die Regierungschefin gewählt, wenn die SPD-Mitglieder dem Koalitionsvertrag nicht zustimmten, sagte Hirte. Das sei aber reine Spekulation.

Zweite Runde der Bau-Tarifverhandlungen ohne Ergebnis

Die zweite Runde der Tarifverhandlungen für die rund 800.000 Beschäftigten des Bauhauptgewerbes ist am Donnerstag ohne Ergebnis vertagt worden. Die Gewerkschaft Bauen Agrar Umwelt (IG Bau) erklärte, die Gespräche hätten kurz vor dem Scheitern gestanden. Dennoch habe sie einem weiteren Verhandlungstermin zugestimmt, um einen "letzten Versuch" für eine Einigung zu starten.

Verbände: Bau-Offensive der großen Koalition verpasst ihr Ziel

Die von Union und SPD in ihrem Koalitionsvertrag geplante "Wohnraum-Offensive" von 1,5 Millionen Neubauwohnungen bis 2021 droht nach Angaben von Branchenverbänden im ersten Jahr ihr Ziel zu verfehlen. So werde es in diesem Jahr nicht gelingen, die jährliche Marke von 375.000 neu gebauten Wohnungen zu erreichen, teilte das Verbändebündnis Wohnungsbau mit. Grund sei ein Rückgang bei den Baugenehmigungen im vergangenen Jahr um nahezu 10 Prozent auf 340.000.

Russland-Sanktionen: Union für schrittweise Aufhebung

Unions-Fraktionsvize Christian Hirte hat sich überraschend für eine schrittweise Aufhebung der Russland-Sanktionen unter bestimmten Bedingungen ausgesprochen. "Wenn es Fortschritte gibt beim Minsker Abkommen, auch wenn es nur kleine Fortschritte sind, dann könnte ich mir vorstellen, dass wir in kleinen Schritten eben auch bei den Sanktionen Entgegenkommen zeigen", sagte der CDU-Politiker.

Putin stellt neue Atomraketen und weitere Waffensysteme vor

Russlands Präsident Wladimir Putin hat bei seiner jährlichen Rede zur Lage der Nation eine Reihe neuer Waffensysteme vorgestellt. So berichtete Putin am Donnerstag vor den Abgeordneten und Senatoren über eine neue Atomrakete mit "praktisch unbegrenzter Reichweite", die von keinem Abwehrsystem der Welt abgefangen werden könne und deswegen "unbesiegbar" sei.

US-Erstanträge auf niedrigstem Stand seit 1969

In den USA sind in der Woche zum 24. Februar wider Erwarten weniger Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gestellt worden. Im Vergleich zur Vorwoche fiel die Zahl auf saisonbereinigter Basis um 10.000 auf 210.000 Anträge, wie das US-Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Das ist der niedrigste Wert seit Dezember 1969. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten hingegen einen Anstieg auf 225.000 vorhergesagt.

Einkommen der US-Bürger steigen, aber Ausgaben hinken hinterher

Die Einkommen der US-Bürger sind nach dem Inkrafttreten der großen Steuerreform im Januar gestiegen, doch bei den Ausgaben zeigten sich die Amerikaner zurückhaltend. Stattdessen legten sie mehr auf die hohe Kante. Verglichen mit dem Vormonat stiegen die Ausgaben um 0,2 Prozent, wie das US-Handelsministerium mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten mit einem solchen Plus gerechnet. Für Dezember wurde das Plus von 0,4 Prozent bestätigt.

US-Industrie gut in Schwung - ISM-Index steigt überraschend

Die US-Industrie hat im Februar wider Erwarten ihr Wachstumstempo erhöht. Nach Angaben des Institute for Supply Management (ISM) stieg der nationale Index der Einkaufsmanager im verarbeitenden Gewerbe auf 60,8 Punkte. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen weiteren Rückgang auf 58,5 vorhergesagt, nachdem im Vormonat der viel beachtete Index leicht auf 59,1 Zählern gesunken war.

Markit: US-Industrie in robuster Wachstumsphase

Die US-Industrie befindet sich in einer der stärksten Wachstumsphasen seit drei Jahren. Impulse kommen vor allem von stark steigenden Auftragseingängen. Der vom IHS Markit Institut erhobene Einkaufsmanagerindex sank im Februar leicht auf 55,3 Punkte von 55,5 im Vormonat. Ökonomen hatten einen Stand von 55,8 erwartet. Im Zuge des ersten Ausweises war ein Indexanstieg auf 55,9 Punkte berichtet worden.

Fed/Powell sieht keine Beschleunigung der Lohn-Inflation

Fed-Chairman Jerome Powell hat sich zwei Tage nach seinen marktbewegenden Äußerungen zur Stärke der US-Konjunktur in der Anhörung vor dem Bankenausschuss des Senats insgesamt etwas moderater gezeigt. Powell sagte, er sehe gegenwärtig keine Anzeichen dafür, dass der stetige Rückgang der Arbeitslosigkeit oder die Reduzierung der freien Kapazitäten am Arbeitsmarkt zu einem deutlich stärkeren Lohnwachstum geführt hätten, das zu einem breiteren Preisdruck führen könnte.

Fed/Dudley warnt vor Protektionismus

Der Präsident der Federal Reserve von New York, William Dudley, hat vor den negativen Folgen einer protektionistischen Handelspolitik gewarnt. Während es keine Garantie für den Nutzen einer liberalen Handelspolitik gebe, sei eine ökonomische Isolation, die die Aufrechterhaltung eines hohen Lebensstandards zum Ziel habe, sicher zum Scheitern verurteilt, sagte Dudley während einer Rede bei der brasilianischen Zentralbank.

Brasiliens Wirtschaft kehrt zum Wachstum zurück

Die brasilianische Wirtschaft ist 2017 nach zwei Jahren der Schrumpfung zum Wachstum zurückgekehrt. Investitionen und Industrieproduktion trugen dazu bei, das Land aus der schlimmsten Rezession in der brasilianischen Geschichte zu befreien. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) wuchs im vierten Quartal um 0,1 Prozent gegenüber dem Vorquartal, wie die Statistikbehörde mitteilte. Im Jahresvergleich lag das BIP um 2,1 Prozent höher.

