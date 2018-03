Der Internetmilliardär Peter Thiel will ein konservatives Medium aufbauen. Wie das aussehen könnte, zeigt eine von ihm 1987 gegründete Studentenzeitung.

Nach knapp zwei Jahren verabschiedet sich der Chefredakteur von seinen Lesern. Versöhnlich gestimmt ist er deshalb nur bedingt. So beklagt er die Existenz von "Leuten, die sich weigern zu sprechen, zuzuhören oder zu denken". Dabei könne der freie Austausch von Gedanken doch nur funktionieren, wenn sich alle an die "Fundamente des höflichen Diskurses" hielten. An der eigenen Position im Streit der Argumente lässt er keinen Zweifel. Die "überzeugten Linken, die Stanford politisieren und ruinieren wollen", so schreibt er im April 1989, werde sein Blatt auch künftig "auf Schritt und Tritt bekämpfen".

Der Chefredakteur heißt Peter Thiel - und ist heute eine der bekanntesten und zugleich umstrittensten Persönlichkeiten des Silicon Valley. Als Mitgründer des Bezahldienstes PayPal und erster externer Finanzier von Facebook hat der 1967 in Frankfurt am Main geborene Investor Milliarden verdient. Seit er jedoch im Wahlkampf offensiv Donald Trump unterstützt hat, gilt Thiel als böser Mann des traditionell den Demokraten zugeneigten Silicon Valley. Die Führungsspitzen von Google und Facebook machen aktiv Stimmung gegen ihn, Netflix-Gründer Reed Hastings, der neben ihm im Aufsichtsrat von Facebook sitzt, hat ihm den Rückzug aus dem Gremium empfohlen.

Thiel nimmt den Kampf an. Er macht keinen Hehl daraus, dass er das Silicon Valley für zu satt, wohlstandsverfettet, mit sich selbst beschäftigt und in der eigenen Blase gefangen hält. Er werde deshalb demnächst nach Los Angeles umziehen, haben Vertraute berichtet. Dort wolle er ein eigenes, konservatives Medienunternehmen hochziehen. Angeblich will er sich dafür mit der Milliardenerbin Rebekah Mercer zusammentun, die viele Jahre das umstrittene Meinungsportal "Breitbart News" gefördert hat.

Ein Blick in die Archive der kalifornischen Eliteuni Stanford lässt erahnen, wohin die Reise gehen wird. Mit der "Stanford Review" hatte der damals 19-jährige Philosophie- und Jurastudent Thiel im Jahr 1987 eine Zeitung gegründet und anschließend als Chefredakteur geführt. Die Inhalte weisen erstaunliche Parallelen zur Gegenwart auf. In dem Blatt geht es um Rechte von Minderheiten, das Verhältnis zu Russland, sexuelle Belästigung - und immer wieder um die angebliche Unterdrückung kontroverser Meinungen in angeblich gleichgeschalteten Medien. Mit ihrer Haltung zu diesen Themen wirkt die "Stanford Review" wie eine intellektuelle Frühversion des rechten Fernsehsenders "Fox News". An Thiels Ansichten hat sich im Lauf der Jahrzehnte auffallend wenig geändert. Der Mann ist sich treu gebleiben. Der war schon immer so.

Sein publizistisches Frühwerk lagert heute in der Cecil Green Bibliothek im Schatten des bekannten Hoover-Turms. Im lichtdurchfluteten Lesesaal sind Kugelschreiber verboten, neben der Schachtel mit den Bleistiften mahnt ein Hinweisschild: "Bitte nur einen ...

