Liebe Leser,

Aixtron hat am Donnerstag etwas nachgegeben. Aus Sicht von Chartanalysten ist dies aber nicht weiter schlimm, da der bestehende Trend nicht in Gefahr ist. Deshalb lohnt ein genauerer Blick: Die Aktie hat mehr als 20 % Potenzial. Konkret: Die Kurse sind kürzlich regelrecht nach oben geschossen. Das wiederum bedeutet, dass die Aktie sich in einen charttechnischen Aufwärtstrend manövriert hat, der bei weitem noch nicht ausgereizt ist. Nach steilen Anstiegen sind Verschnaufpausen ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...