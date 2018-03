Liebe Leser,

was haben die Online-Händler auf einmal mit Möbeln? So hatte die Alibaba Group im Februar mitgeteilt, sich mit 15% an der "Beijing Easyhome Furnishing Chain Store Group Co., Ltd" zu beteiligen. Und Amazon kündigte an, gleich zwei eigene Möbelmarken starten zu wollen. Da wird wohl nicht einfach zugekauft, sondern es wird Geld in die Hand genommen, um eigene Marken aufzubauen. Aber wieso Möbel? Das wundert sowohl im Fall der Alibaba Group als auch im Fall von Amazon. Das sieht ... (Peter Niedermeyer)

