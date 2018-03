Unterzeichnung des 11. TrialOne-Vertrags in China innerhalb von 14 Monaten

FORT LAUDERDALE, Florida, 28. Februar 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- OmniComm Systems Inc. (OTCQX:OMCM), ein führender Anbieter patientenorientierter klinischer Datenmanagement-Technologie, hat im Dezember 2017 vier weitere Verträge unterzeichnet, um mehrere große Kliniken und Auftragsforschungsorganisationen (CROs) in China mit seiner proprietären Klinik-Automatisierungslösung TrialOne zu versorgen.

Seit Dezember 2016, als TrialOne in diesem Markt debütierte, hat OmniComm in China insgesamt 11 TrialOne-Kunden unter Vertrag genommen. Auslöser für diese Transaktionen war die strategische Partnerschaft mit Tri-I Biotech (Shanghai) Inc., einem marktführenden, in China ansässigen Lösungsanbieter für den Bereich der Biowissenschaften.

Vor zwei Jahren hatte sich OmniComm zum Ziel gesetzt, eine Präsenz auf dem chinesischen Markt aufzubauen, und bis heute hat die Leistung des Unternehmens in diesem Sektor die Erwartungen übertroffen. Zum Ausbau der Präsenz im asiatisch-pazifischen Raum gehört auch der erste Vertrag des Unternehmens für TrialMaster in Japan sowie Vereinbarungen über den Einsatz von TrialOne, TrialMaster und Promasys in klinischen Studien.

"Unsere Entwicklung, von der Formulierung eines strategischen Plans vor zwei Jahren bis hin zu den bedeutenden Fortschritten auf dem chinesischen Markt, die wir heute sehen, war sehr spannend", sagte Dr. Kuno van der Post, Chief Commercial Officer von OmniComm Systems. "Wir arbeiten weiterhin hart daran, unseren Partner und unsere Kunden zu unterstützen, damit sie so kompetent und erfolgreich wie möglich wirken können."

TrialOne ist ein System, das den weltweiten Industriestandards und Best Practices für BA/BE-Studien und die klinische Forschung der Phase I entspricht. Es ermöglicht Anwenderorganisationen, die Qualität und Integrität der Daten sicherzustellen, die während der klinischen Studie erfasst und verwaltet werden. TrialOne sorgt außerdem dafür, dass die Anwender die neuen Vorschriften und Zulassungsverfahren der CFDA (China Food and Drug Administration) für die Generika-Produktion in China einhalten. Die Fähigkeit von TrialOne, den Anwendern die Einhaltung der CFDA-Vorschriften zu erleichtern, die darauf abzielen, lokale Praktiken mit globalen Standards in Einklang zu bringen, war ebenfalls ein wichtiger Faktor, der die Einführung von TrialOne beeinflusste.

Über OmniComm Systems Inc.



OmniComm Systems Inc. ist ein führender Anbieter strategischer Softwarelösungen für die Life-Sciences-Industrie. OmniComm hat es sich zur Aufgabe gemacht, Pharma- und Biotechnologieunternehmen, Auftragsforschungsinstitute, Diagnostik- und Gerätefirmen sowie akademische medizinische Zentren dabei zu unterstützen, den Wert ihrer Investitionen in klinische Forschung zu maximieren. Weitere Informationen finden Sie unter www.omnicomm.com (http://www.omnicomm.com/).

Informationen zu konkreten Abschlüssen in China finden Sie unter: http://www.omnicomm.com/blog/early-phase-research-hospitals-and-cros-sign-new-trialone-contracts-in-china (http://www.omnicomm.com/blog/early-phase-research-hospitals-and-cros-sign-new-trialone-contracts-in-china)

Kontaktinformation



Kuno van der Post, Ph.D.

OmniComm Systems Inc.

+1.954.473.1254

kvanderpost@omnicomm.com (mailto:kvanderpost@omnicomm.com)

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: OmniComm Systems Inc. via Globenewswire