Liebe Leser,

Bayer ist an diesem Donnerstag erneut etwas nach unten gesackt. Damit entfernt sich der Wert immer weiter von einer wichtigen Obergrenze und befindet sich zusehends auf dem Weg nach unten. Dies könnte Kursverluste von mehr als 10 % nach sich ziehen, heißt es. Konkret: Der Wert ist in einem charttechnischen Abwärtstrend. Dabei ist die Aktie nun erneut in der Nähe des 1-Jahres-Tiefs bei 94,88 Euro vom 9. Februar 2018 angelangt. Diese Kursmarke unterliegt nun einem Test. Sollte ... (Frank Holbaum)

