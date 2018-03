Berlin (ots) - Die deutschen Sicherheitsbehörden wurden von einem ausländischen Nachrichtendienst darauf hingewiesen, dass das deutsche Regierungsnetz gehackt wurde.



Das erfuhr das rbb-Inforadio aus Sicherheitskreisen.



Diesen Hinweis erhielten die deutschen Behörden am 19. Dezember vergangenen Jahres.



Als Urheber der Attacke wollen die deutschen Behörden eine russische Hackergruppe namens Snake oder Uroburos identifiziert haben. Sie wird von westlichen Nachrichtendiensten in Verbindung mit staatlichen russischen Stellen gebracht.



Ziel des Angriffs war nach rbb-Informationen zunächst die Hochschule des Bundes, über die der Angreifer ins Regierungsnetz eingedrungen sei. Von dort aus sei er bis ins Auswärtige Amt vorgedrungen. Abgeflossen seien lediglich sechs Dokumente geringen Umfangs. Wie der Angreifer sich Zugang ins Regierungsnetz verschafft hat, konnte bisher nicht rekonstruiert werden.



OTS: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) newsroom: http://www.presseportal.de/nr/51580 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_51580.rss2



Pressekontakt: Rundfunk Berlin- Brandenburg Inforadio Chef / Chefin vom Dienst Tel.: 030 - 97993 - 37400 Mail: info@inforadio.de