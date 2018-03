In dem Report wird LTI als glaubwürdige Alternative für Unternehmen in der Ära "Digital first" anerkannt

Larsen Toubro Infotech Ltd. (NSE: LTI, BSE: 540005), ein namhaftes globales Unternehmen für Technologieconsulting und digitale Lösungen, steht an der Spitze der "Challengers" im Report der Everest Group "PEAK Matrix Service Provider of the Year 2018" ("PEAK Matrix Service-Provider des Jahres").

Im Report "PEAK Matrix Service Provider of the Year", der jetzt zum dritten Mal erschienen ist, wurde eine eigene Liste der "Challengers" eingeführt. Darin sind die 10 besten Service-Provider mit einem Jahresertrag von weniger als 2 Milliarden USD aufgeführt, die sich durch Konzentration auf spezifische Lösungssegmente, geografische Gebiete und/oder Branchen als glaubwürdige Alternativen zu ihren größeren Kollegen etablieren.

Mit dieser Anerkennung werden die Kompetenzen von LTI als bewährtem Service-Provider für Unternehmen unterstrichen, die einen ergebnisorientierten Partner suchen. Zusätzlich zu der Spitzenposition in der Challengers-Liste stieg LTI im Jahr 2017 auch in der Liste "IT Services Top 20" vom 13. auf den 16. Platz. Die Liste der Top 20 wird mittels einer konsolidierten Wertung erstellt, die auf den Punkten in den Einzelbewertungen der PEAK Matrix-Beurteilungen der Everest Group im Laufe des Jahres basiert.

Jimit Arora, Partner bei der Everest Group, sagte: "Unternehmen müssen sich heute in einer komplexen Landschaft aus Technologien der nächsten Generation und älteren Technologien, globaler Geschäftspräsenz und komplexen Anbieter-Portfolios zurechtfinden. Daher sind sie auf der Suche nach Service-Providern mit starken allgemeinen Kompetenzen und erfolgreichen Servicestrategien, die gut auf die aufkommende Nachfrage bei der Unternehmens-IT ausgerichtet sind. LTI hat bei den Beurteilungen in der PEAK MatrixTM der Everest Group regelmäßig gute Ergebnisse. Das Unternehmen hat sich als attraktiver Partner für Unternehmen etabliert, die eine digitale Transformation anstreben."

Sanjay Jalona, CEO und Managing Director bei LTI, sagte: "Global tätige Unternehmen suchen nach beweglichen und innovativen Partnern, die sie bei der Entrümpelung neuer Technologien und bei der Realisierung echter Unternehmensergebnisse unterstützen. Unsere Spitzenposition als Challenger beweist unsere umfassenden Kompetenzen bei der Pionierarbeit für digitale Lösungen in einer konvergierenden Welt. Mit dieser Anerkennung wird unser Einsatz bei Gestaltung, Innovationen und Investitionen hinsichtlich Lösungen untermauert, mit denen die Kunden ihre digitale Transformation beschleunigen können."

Im Jahr 2017 veröffentlichte die Everest Group 24 PEAK MatrixTM-IT-Services mit 67 Service-Providern aus allen Bewertungen.

Über LTI

LTI (NSE: LTI; BSE: 540005) ist ein weltweit tätiger Anbieter von technischen Beratungsdiensten und digitalen Lösungen und verhilft mehr als 250 Kunden zum Erfolg in einer konvergierenden Welt. Mit Niederlassungen in 27 Ländern erbringen wir für unsere Kunden stets den höchsten Einsatz und beschleunigen deren digitale Transformation mit der Mosaic-Plattform von LTI, die sie zu innovativen Lösungen in Bereichen wie Mobilfunk, sozialen Medien, Analytik, IdD und Cloud befähigt. Wir wurden vor 20 Jahren als Tochtergesellschaft der Larsen Toubro Limited gegründet und verfügen dank dieses besonderen Erbes über unübertroffene Praxiserfahrung bei der Lösung hochkomplexer Herausforderungen, vor denen Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen stehen. Jeden Tag sorgt unser Team aus mehr als 20.000 LTI-Mitarbeitern dafür, dass unsere Kunden die Effektivität ihrer Geschäftstätigkeit und Technologieoperationen verbessern und Wertschöpfung für ihre Kunden, Mitarbeiter und Aktionäre erbringen. Weiterführende Information finden Sie unter www.lntinfotech.com oder folgen Sie uns über @LTI_Global

