01.03.2018 Zugemailt von / gefunden bei: Wiener Börse (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Die Wiener Börse setzte in diesem Jahr mit Aktien insgesamt 12,36 Mrd. Euro um. Das entspricht einem Zuwachs von 26,9 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (Jan-Feb 2017: EUR 9,74 Mrd.). Das Handelsvolumen im Februar stieg im Jahresvergleich um 32,8 % (Februar 2017: EUR 4,77 Mrd.; Februar 2018: EUR 6,34 Mrd.). Wiener Börse - Rising equity turnover @ Vienna Stock Exchange: In April, trading volumes at the Vienna Stock Exchange grew by almost 30%...

Den vollständigen Artikel lesen ...