Im vergangenen Jahr ist der deutsche Autobauer schwer gebeutelt worden. Für Dieselgate-Klagen in den USA musste der Konzern bereits mehrere Milliarden Euro zahlen. Der Konzern ist aber noch lange nicht in ruhigem Fahrwasser. Nun droht auch in Deutschland eine Klage-Welle von Diesel-Kunden. Auch in diesen Prozessen wird es um mehrere Milliarden Euro an Schadenersatz gehen.

Die alles entscheidende Frage vor den deutschen Gerichten wird sein: Wer wusste im Konzern wann was von den Schummeleien. ... (Robert Sasse)

