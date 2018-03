Nach dem Diesel-Urteil könnten viele Autobesitzer den "Widerrufsjoker" ziehen: Finden sie Fehler im Darlehensvertrag, muss der Kaufvertrag rückabgewickelt werden.

Als der Vorsitzende Richter des Bundesverwaltungsgerichts am Dienstag noch mitten in seiner Urteilsbegründung zu den Diesel-Fahrverboten steckte, da boten bereits findige Rechtsanwälte im Internet mit Verweis auf die Entscheidung den betroffenen Autobesitzern eine "kostenlose Erstprüfung" der Kauf- und Kreditverträge ihrer Dreckschleudern an. Werbewirksam verwiesen die Juristen auf den "Diesel-Widerrufsjoker".

Tatsächlich kann dieser Joker nicht erst seit dem Urteil, dass Diesel-Fahrverbote für bessere Luft in Städten grundsätzlich zulässig sind, gezogen werden. Schon seit dem Beginn des Diesel-Skandals werben Anwälte dafür, dass sich Betroffene mit dem Widerrufsrecht von den unliebsam gewordenen Fahrzeugen trennen können. Durch die drohenden Fahrverbote dürfte dieser Kniff nun neue Aufmerksamkeit erhalten.

Die Chance: Wer sein Diesel-Fahrzeug über einen Kredit bei einer Autobank, also etwa der VW Bank, der Audi Bank oder der Mercedes Bank finanziert hat, kann prüfen lassen, ob im Vertrag Formfehler stecken. Das Prinzip ist schon von Immobilienverträgen bekannt.

Sind bestimmte Angaben unvollständig oder enthält die Widerrufsbelehrung Fehler, dann kann der Darlehensnehmer auch nach Ablauf der üblichen 14-tägigen Frist seinen Vertrag widerrufen. Es besteht ein "ewiges Widerrufsrecht".

"Der Gesetzgeber hat die Informationspflichten so kompliziert geregelt, dass nahezu keine Bank es geschafft hat, alles richtig zu machen", schreibt etwa Rechtsanwalt Stefan Schweers in seinem Online-Rechtstipp. "Hier wirkt sich also der Hang zur Bürokratie einmal zugunsten des Verbrauchers ...

Den vollständigen Artikel lesen ...