Bielefeld (ots) - Von Schönwetterwolken spricht der Meteorologe, wenn am blauen Himmel kleine Wölkchen aufquellen. Bei Sonnenschein geschieht das leicht. Zugegeben, das Bild ist naiv, aber es passt zum Himmel über der deutschen Wirtschaft. Und es gibt ein Gefühl für die Risiken. Denn auch kleinen Wolken können zu üblen Gewitterwolken anwachsen. Zu den erkennbaren Risiken gehören der Fachkräftemangel und die Entwicklung der Rohstoffpreise, aber vor allem auch die weltweit zunehmende Neigung zu Protektionismus. Dies kommt nicht aus heiterem Himmel - denn wir haben im Handel mit den meisten Ländern seit Jahren einen hohen Exportüberschuss. Das Ausland reagiert genervt. US-Präsident Trump hatte schon im Wahlkampf einiges angekündigt: Mehr Schutz für die US-Wirtschaft, niedrigere Steuern, gar eine Mauer zu Mexiko. Einiges scheint er wahr zu machen - und nicht alles ist aus US-Sicht falsch. Es könnte sein, dass Trumps Kalkül aufgeht und deutsche Firmen sich verstärkt in seinem Land engagieren (müssen), um dort am Markt zu bleiben. Deutschland könnte mit eigenen Steuersenkungen dagegenhalten. Das würde bei Firmen und Bürgern gut ankommen, und ein bisschen Spielraum sollte vorhanden sein. Doch im schlimmsten Fall mündet die wachsende internationale Rivalität in einem Wirtschaftskrieg, jeder gegen jeden. Das wären schlechte Aussichten. Hoffen wir, dass die Pessimisten sich irren, wie es bei Wetterprognosen ja auch oft der Fall ist.



