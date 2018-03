Der Insolvenzverwalters des amerikanischen Spielwarenhändlers hat mitgeteilt, dass die Tochterfirma in Großbritannien abgewickelt wird. Damit schließen alle Geschäfte im Vereinigten Königreich in nächster Zeit ihre Türen für immer. Der Betrieb soll in den kommenden Wochen im geordneten Verfahren heruntergefahren werden, heißt es in der Mitteilung weiter.

Die Geschäfte sind damit die ersten des einstigen Handelsriesen, die in Europa schließen müssen. Die Spielwarenindustrie blickt mit Sorge ... (Robert Sasse)

