Die Unterschiede zwischen den Datenschutz-Richtlinien in den USA und Europa sind immer wieder Anlass für Schlagzeilen. Nun sieht wieder einmal die Deutsche Telekom den Datenschutz in Europa durch Angriffe aus den USA bedroht. Anlass ist ein Rechtsstreit zwischen dem US-Justizministerium und dem Computer-Gigant Microsoft. Telekom-Vorstand Andreas Kremer erklärte, dass ein Urteil bedeuten könnte, dass in Europa gespeicherte Daten an amerikanische Behörden herausgegeben werden müssten.

Im ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...