Der Absatz von fast allen großen US-Autobauern hat sich im Februar im heimischen Markt verschlechtert. Deutsche Hersteller legen hingegen zu.

Der US-Automarkt gerät immer stärker ins Stottern. Im zweitwichtigsten Einzelmarkt der Welt mussten fast alle großen Autobauer in den USA im Februar empfindliche Rückschläge einstecken. Schon im vergangenen Jahr hatte sich der einst so lang von Niedrigzinsen und billigem Sprit befeuerte Boom bei Neuwagen abgekühlt.

Dieses Jahr rechnen Experten mit weiteren Rückgängen. Besonders General Motors (GM), Ford und Fiat Chrysler mussten beim Absatz von Pkw, SUVs und Pickups Federn lassen. Die deutschen Autobauer hingegen konnten im Februar gegenhalten, wie sich in den Absatzzahlen vom Donnerstag zeigte.

Schmerzhaft dürften für die großen US-Autobauer vor allem Rückgänge bei den teuren Pickups sein, von denen sie in diesem Jahr auch einige neue Modelle auf den Markt werfen - so etwa bei Fiat Chryslers Marke Ram, dem Chevrolet Silverado (GM) oder dem GMC Sierra (ebenfalls GM). Der Aktienkurs von GM sackte in New York um fast fünf Prozent ab, die Papiere von Ford und Fiat Chrysler verloren mehr als drei Prozent an Wert.

Volkswagen kann dagegen auf die ausgerufene SUV-Offensive bauen. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...