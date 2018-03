GE Renewable Energy (NYSE:GE) hat heute seine Pläne für die Entwicklung der größten und leistungsstärksten Offshore-Windturbine vorgestellt: die Haliade-X. Mit einem 12-MW-Direktantriebsgenerator und einem branchenführenden Bruttokapazitätsfaktor von 63 Prozent wird die Haliade-X 45 Prozent mehr Energie erzeugen als jede andere Offshore-Turbine, die heute verfügbar ist2. GE wird in den nächsten drei bis fünf Jahren mehr als 400 Millionen US-Dollar in die Entwicklung und den Einsatz der Haliade-X investieren.

