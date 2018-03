Eine weitere Fusion könnte in der Chipbranche bevorstehen. Für die Übernahme von Microsemi will Microchip Technology mehr als acht Milliarden Dollar ausgeben.

Der US-Halbleiterhersteller Microchip Technology will für 8,35 Milliarden US-Dollar (6,8 Milliarden Euro) seinen Rivalen Microsemi schlucken, wie die beiden Unternehmen am Donnerstag nach Börsenschluss in Chandler ...

