Düsseldorf (ots) - Die CSU hat das Durchsickern von Informationen über den laufenden Hacker-Angriff auf das Regierungsnetzwerk scharf verurteilt. "Es handelt sich um einen besonders verwerflichen Geheimnisverrat, der dazu geführt hat, dass der Sachverhalt öffentlich wurde", sagte der Unions-Innenexperte Stephan Mayer (CSU) der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Freitagausgabe). Dieses Vorgehen müsse auch strafrechtlich verfolgt werden. Mayer erklärte, nach seinem Eindruck gingen das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik und die Bundessicherheitsbehörden "sehr professionell, umsichtig und verantwortungsvoll" mit den Angriffen um. Sie versuchten, den Schaden so gering wie möglich zu halten.



OTS: Rheinische Post newsroom: http://www.presseportal.de/nr/30621 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_30621.rss2



Pressekontakt: Rheinische Post Redaktion Telefon: (0211) 505-2621