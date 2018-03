Die Bürger haben laut dem jüngsten ARD-Deutschlandtrend wieder mehr Vertrauen in Union und SPD. Gabriel bleibt beliebtester Politiker.

Die designierten Koalitionspartner Union und SPD können zusammen in der Wählergunst laut einer Umfrage zulegen. In dem am Donnerstag veröffentlichten ARD-Deutschlandtrend von Infratest-dimap für den WDR landet die Union wie in der Vorwoche bei 34 Prozent. Die SPD setzt ihren Aufwärtstrend fort und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...