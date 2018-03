Im Falle eines Wahlsiegs des Mitte-Rechts-Bündnisses möchte Antonio Tajani Ministerpräsident werden. Via Twitter bestätigte er Berlusconis Wunsch.

EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani hat via Twitter angekündigt, dass er bei einem Wahlsieg der Konservativen am Sonntag in Italien bereit sei, den Posten des Ministerpräsidenten zu übernehmen. Der 64-jährige Italiener dankte auf Twitter Ex-Regierungschef Silvio Berlusconi für dessen "Geste der Hochachtung".Berlusconi hatte zuvor angekündigt, Tajani zum Regierungschef machen zu wollen, sollte sein Mitte-Rechts-Bündnis die Parlamentswahl gewinnen. Da hatte ...

