BERLIN (dpa-AFX) - Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil befürchtet weitreichende Konsequenzen, sollte sich die SPD gegen eine große Koalition im Bund entscheiden. "Das wäre schlecht für Europa, Deutschland und die SPD. Die Folge wäre eine Phase politischer Instabilität", sagte der SPD-Politiker der "Welt" (Freitag).

Weil fürchtet, dass das Vertrauen vieler Bürger in die politische Ordnung in diesem Fall weiter erodieren würde. "Die Menschen würden es uns verübeln, wären wir unfähig, in einer verhältnismäßig komfortablen Lage des Landes eine Mehrheitsregierung zu bilden. Und zwar völlig zu Recht."

Nach einer Abstimmungszeit von zehn Tagen endet an diesem Freitag das SPD-Mitgliedervotum über den Eintritt in eine neue große Koalition. Das Ergebnis soll am Sonntag bekanntgegeben werden. Weil wandte sich dagegen, die Ursachen für die Schwäche der SPD in dem Bündnis mit der Union zu suchen: "Wir müssen unsere eigenen Probleme schon selbst lösen und nicht unsere Regierungsbeteiligung dafür verantwortlich machen", sagte er./wn/DP/zb

