BERLIN (dpa-AFX) - Zum Abschluss des SPD-Mitgliedervotums über eine neue große Koalition sieht Generalsekretär Lars Klingbeil keine Spaltung der Partei. "Ich bin stolz darauf, wie die SPD in den letzten Wochen fair und sachlich über den Koalitionsvertrag diskutiert hat und gemeinsam entscheidet", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. "Wir haben gezeigt, wie innerparteiliche Demokratie geht." Andere Parteien könnten sich ein Beispiel daran nehmen.

Klingbeil betonte, dass man den Wortführer der GroKo-Gegner, Juso-Chef Kevin Kühnert, eng in den geplanten Erneuerungsprozess der SPD einbinden wolle. "Dafür brauchen wir auch die Jusos, ihre Ideen und ihre Leidenschaft", betonte Klingbeil. Er ließ offen, wann die Besetzung der sechs SPD-Ministerien bekanntgegeben werden soll. Erst bei einem Ja zur GroKo werde man mit den Beratungen über Personalfragen beginnen. "Das ist eine Frage des Stils. Wir werden uns dafür ausreichend Zeit nehmen", so der Generalsekretär.

An diesem Freitag endet der Mitgliederentscheid, dann müssen die letzten Abstimmungsbriefe eintreffen. Von dem Ergebnis hängt ab, ob sich Angela Merkel (CDU) am 14. März im Bundestag wieder zur Kanzlerin wählen lassen kann. Stimmberechtigt waren 463 723 SPD-Mitglieder. Die Kosten des Votums belaufen sich nach Parteiangaben auf rund 1,5 Millionen Euro.

Am Samstag werden alle eingegangenen Briefe von der Post per Lastwagen zum Willy-Brandt-Haus in Berlin gebracht. Dort werden rund 120 Helfer die Stimmen auszählen. Zum Öffnen der Briefe kommen zwei Hochleistungsschlitzmaschinen zum Einsatz, die jeweils bis zu 20 000 Briefe in der Stunde öffnen können. Die ganze Nacht zum Sonntag soll ausgezählt werden. Das in ganz Europa mit Spannung erwartete Ergebnis soll am Sonntagmorgen verkündet werden./ir/DP/zb

