BERLIN (dpa-AFX) - Im Streit über Diesel-Fahrverbote in Städten hat sich der designierte Kanzleramtsminister Helge Braun gegen Einschränkungen für Autofahrer und die Einführung einer blauen Plakette ausgesprochen. "Generelle Fahrverbote sind falsch", sagte der CDU-Politiker dem Nachrichtenmagazin "Focus". "Wir wollen, dass Millionen Dieselbesitzer mit ihren Autos auch weiterhin in deutschen Städten fahren können." Eine blaue Plakette für relativ saubere und moderne Diesel wäre nur ein Instrument, um regionale Fahrverbote besser umzusetzen.

Auch ein Hardware-Update für Dieselfahrzeuge sieht Braun kritisch. "Eine Nachrüstung geeigneter Dieselautos hilft nicht, wenn in einer Stadt die Grenzwerte zur Reinhaltung der Luft überschritten und Fahrverbote angeordnet werden." Braun kündigte an, der Bund wolle betroffenen Städten helfen.

Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) sieht wenig Handhabe, um die Autohersteller gesetzlich zu technischen Nachrüstungen zu zwingen. "Es wäre in der Tat schwierig, ein Gesetz dafür zu machen", sagte die SPD-Politikerin am Donnerstagabend in der ZDF-Sendung "Maybrit Illner".

Der neue Präsident des Verbandes der Automobilindustrie (VDA), Bernhard Mattes, sagte in derselben Sendung, er wehre sich gegen den Begriff vom "betrogenen Verbraucher". "Alle Fahrzeuge, die heute auf den Straßen seien, seien den gesetzlichen Vorschriften entsprechend auch abgenommen und geprüft worden. "Es liegt kein formeller Betrug vor."

Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hatte am Dienstag Fahrverbote für Diesel-Autos in Städten im Kampf gegen zu schmutzige Luft grundsätzlich erlaubt - als letztes Mittel, und wenn dabei die Verhältnismäßigkeit gewahrt wird./hme/DP/zb

ISIN DE0005190003 DE0007100000 DE0007664039

AXC0013 2018-03-02/05:23