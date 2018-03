MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Putin:

"In seinem kalten Krieg gegen den Westen kennt Putin immer weniger Hemmungen: Er schickt seine Trollarmee in den amerikanischen Wahlkampf, russische Hacker knacken die Sicherheitssysteme europäischer Regierungen, Moskaus Soldaten führen in Syrien - erfolgreich - einen Stellvertreterkrieg gegen die USA. Jetzt also auch noch neue, angeblich unsichtbare Atomraketen, die Russlands Wähler beeindrucken und die Bürger Westeuropas einschüchtern sollen. Umso fragwürdiger die immer wieder kehrenden Vorstöße aus der deutschen Politik, zuletzt wieder vom CSU-Ehrenvorsitzenden Stoiber, Putin für diese Politik auch noch mit der Aufhebung der Sanktionen zu belohnen."/al/DP/jha

