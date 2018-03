Vom superschnellen Kartonierer mit integriertem Delta-Picker bis zum Knickarmroboter mit einer Tonne Traglast - die vor Ort gezeigten Lösungen bieten alles, um die Produktivität zu steigern und die Automatisierung weiter in Richtung Industrie 4.0 zu treiben. Roboter sind eine Schlüsselkomponente der vierten industriellen Revolution und als zentrales Element der Automatisierung nicht wegzudenken. Bis 2020 erhöht sich der weltweite Bestand an Industrierobotern von rund 1,8 Millionen Einheiten im Jahr 2016 auf über drei Millionen, Tendenz steigend - so die jüngste Prognose der International Federation of Robotics (IFR). "Das rasant wachsende Modellangebot erweitert die Einsatzmöglichkeiten für Industrieroboter und gibt Betrieben aller Unternehmensgrößen die Chance, flexibel zu automatisieren", erklärt IFR-Präsident Joe Gemma - gute Wachstumsaussichten für eine Branche, die mit intelligenten Technologien versucht, den klassischen Industrierobotern zunehmend kognitive Fähigkeiten einzuhauchen.

Viele der auf der Anuga Foodtec ausstellenden Unternehmen arbeiten an der Mensch-Roboter-Kollaboration (MRK). Zum Einsatz kommen dabei gelenkige Leichtbauroboter mit bis zu sieben Achsen, die Lasten bis 15 kg bewegen können. Mit ihrer geringeren Eigenmasse und oftmals langsameren Bewegungsabläufen sind sie weniger gefährlich. Sie sollen ihre menschlichen Kollegen bei monotonen und ergonomisch ungünstigen Arbeiten entlasten, bei denen keine Fehler gemacht werden dürfen. Typische Einsatzgebiete sind Pick-and-place-Applikationen, das Handling zwischen verschiedenen Produktionsschritten oder Follow-the-line-Anwendungen, bei denen der Roboter eine vorgegebene Bewegungsbahn exakt ausführen muss. Die Herausforderung für Lebensmittelproduzenten besteht vor allem ...

