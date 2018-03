Wir wollen den Markt überraschen, kündigt Harrie Swinkels, CEO des Intralogistikanbieters aus Neunkirchen bei Siegen, auf einer Pressekonferenz Ende Januar 2018 an und fährt fort: "Wir haben uns von einem System- zu einem Lösungsanbieter entwickelt." Das Unternehmen im Wandel setzt auf IT-Kompetenz. "Mittlerweile arbeitet jeder Zehnte der insgesamt 10.000 Mitarbeiter im Bereich IT." Das Unternehmen mit einem jährlichen Umsatz von 1,5 Milliarden Euro investiert zwischen drei und vier Prozent in Forschung und Entwicklung.

SSI Schäfer hat sich auf sechs Marktsegmente spezialisiert: Fashion, Körperpflege und Kosmetik, Industrie, Einzel- und Großhandel, Lebensmittel und Getränke sowie Lebensmitteleinzelhandel. Die Segmente werden von spezialisierten Teams betreut: "Unsere Mitarbeiter sprechen die Sprache des Kunden, kennen und verstehen die Herausforderungen der Branche und entwickeln maßgeschneiderte Lösungen", erklärt Swinkels. Die Lösungen orientieren sich an allen Anforderungen der Praxis: Store Delivery, E-Com sowie Multi-Channel-Operations.

Im Bereich Lebensmitteleinzelhandel bietet SSI Schäfer die gesamte Range von manuellen, halbautomatischen sowie vollautomatisierten Lösungen an. Dabei werden alle Größen von Logistikzentren berücksichtigt. Das SCP 3-D-Matrix-System ist dabei ein besonders anpassungsfähiges automatisiertes Case-Pick-System und kann individuell auf die Bedürfnisse des Kunden abgestimmt werden. Die Standard-Baukastenmodule werden je nach kundenspezifischen Anforderungen adaptiert und erfüllen so die Besonderheiten der Segmente Food, Non-Food oder Tiefkühlartikel - von temperaturgeführten Waren bis hin zu sonstigen Handelswaren ...

