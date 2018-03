Liebe Leser,

eine Meldung über die Aussetzung des Handels der Steinhoff-Vorzugsaktie in Südafrika sorgte am Donnerstag für einen regelrechten Abverkauf der Steinhoff International Holdings-Aktie in Deutschland. Die Aktie verlor mehr als 10 % an Wert.

Aktuelle Einschätzungen zur Aktie: Wie weit kann die Steinhoff-Aktie noch fallen?

Mit solchen Meldungen kann man die ohnehin verunsicherten Anleger natürlich nicht beruhigen, keine Frage! Warum wurde der Handel mit der Vorzugsaktie ... (Johannes Weber)

Den vollständigen Artikel lesen ...