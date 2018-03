Aktivist Jürgen Resch ist der Lieblingsfeind der Industrie. Ein von BASF mit Gutachten unterstützter Prozess um Bioplastik hätte ihn fast ruiniert.

Es ist ein einziger Satz, der Jürgen Resch fast in die Insolvenz treibt. In ihm geht es um Einkaufstüten aus Bioplastik, wie sie etwa Rewe und Aldi verkaufen. "Sie werden überhaupt nicht kompostiert, lassen sich auch nicht recyceln und bestehen hauptsächlich aus Erdöl", lautet der Satz. Die von Resch geführte Deutsche Umwelthilfe veröffentlicht ihn in einer Pressemitteilung am 10. April 2012.

Wegen dieses Satzes muss Resch in den folgenden fünf Jahren immer wieder vor Gericht erscheinen. Die Victorgroup aus Frechen bei Köln hat auf Schadensersatz in Höhe von fast drei Millionen Euro geklagt. Der Tütenhersteller fordert die nicht nur von der Umwelthilfe, sondern auch von Resch persönlich. Es geht in dem Verfahren also um sein Vermögen, seine Altersvorsorge, sein gesamtes Hab und Gut.

Resch sieht in dem Prozess vor allem den Versuch der Industrie, ihn zum Schweigen zu bringen. Die Victorgroup investiert Millionen in Anwälte und Gutachten und hat dabei zumindest einen großen Unterstützer an ihrer Seite. In Klageschriften und Gutachten taucht immer wieder BASF auf. Der weltgrößte Chemiekonzern produziert den Biokunststoff Ecovio, den die Victorgroup zu Tüten verarbeitet.

Resch ist ein Gegner, dessen Engagement gewaltige Folgen haben kann. Am Dienstag erst hat das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig wegen einer Klage der Umwelthilfe Fahrverbote für Dieselautos in deutschen Großstädten möglich gemacht. Messungen der Umwelthilfe haben zudem mögliche Tricksereien der Autohersteller aufgedeckt, auch die Einführung des Dosenpfands gilt als ihr Erfolg.

Dabei wirkt der 57-jährige Vogelfreund Resch mehr wie ein Hausarzt als wie ein Kämpfer, der es mit Dax-Chefs aufnimmt. Doch das täuscht. Kritiker werfen Resch vor, dass er es gern übertreibt, lieber Kampagnen führt, als Argumente auszutauschen. Besonders heftig tobte der Kampf zuletzt mit BMW. Die Umwelthilfe hatte bei einem Modell angeblich verdächtige Abgaswerte gemessen, der Autobauer sprach von einer "gezielten Kampagne" und "falscher Berichterstattung". Das Kraftfahrtbundesamt gab ihm erst mal recht. Der Streit geht weiter.

Auch die Finanzierung der Umwelthilfe ist Anlass für Attacken auf deren Glaubwürdigkeit. Ihr Budget speist sich zum Teil aus Steuergeldern, etwa Projektmitteln der Ministerien oder der EU, auch Spender geben Geld. Ein weiterer Teil aber stammt aus Abmahnungen. Eine eigene Abteilung sammelt jährlich rund 2,5 Millionen Euro Strafgelder ein. Die kassiert sie bei Herstellern und Verkäufern, die mit unzulässigen Angaben werben. Das trifft Autohäuser und Küchenstudios genauso wie große Handelskonzerne.

Im April 2012 erhalten Aldi Nord, Aldi Süd und Rewe eine Abmahnung. Die drei Handelskonzerne haben die Einkaufstüten aus dem Bioplastik der Victorgroup im Angebot. Die Beutel sind bunt bedruckt, Kühe, Bauernhäusern und Gänseblümchen illustrieren die vollmundigen Versprechen wie "100 % kompostierbar" und "umweltfreundlich".

Tatsächlich ...

