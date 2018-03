Deutschland braucht eine Verkehrswende. Doch Fahrverbote für Dieselautos sind dafür der denkbar schlechteste Weg. Was stattdessen zu tun ist - und welche Rolle eine Mineralölsteuer dabei spielt.

Das Bundesverwaltungsgericht hat in dieser Woche Fahrverbote für Dieselkraftfahrzeuge erlaubt - ohne sie deshalb flächendeckend zu empfehlen. Das für sehr kontroverse Reaktionen gesorgt: Von Begeisterung bis Entgeisterung ist alles dabei. Wie in letzter Zeit eigentlich immer bei derartigen Dimensionen neigen besonders Interessierte zu Überreaktionen und Übertreibungen. Die eher technische Frage, wie man ein von allen geteiltes Ziel - weniger Umweltbelastung - erreichen kann, führt zu einer überhitzten Debatte. Dabei sollte man doch erwarten, dass derart wichtige Themen wie der Umweltschutz allgemein und der Klimawandel speziell mit Augenmaß und rationalen Überlegungen betrachtet werden. Gerade wer von Nachhaltigkeit spricht, sollte auch an nachhaltigen Lösungen interessiert sein. Dabei muss berücksichtigt werden, dass Nachhaltigkeit mindestens drei Dimensionen hat: die ökologische, die ökonomische und die soziale.

Betrachten wir zunächst die ökologische Nachhaltigkeit: Fahrverbote für Dieselfahrzeuge in Innenstädten mögen für bessere Luft sorgen, allerdings sind sie keineswegs die einzige Quelle für Feinstaub und Stickoxide. An vielen Arbeitsplätzen herrscht offenbar schlechtere Luft. In Hafenstädten zum Beispiel pusten große Schiffe wesentlich mehr Schadstoffe als der Straßenverkehr in die Luft. Wollen wir Kreuzfahrtschiffe deshalb in Hafenstädten verbieten? Außerdem ist die Konzentration an Stickoxiden in den deutschen Städten seit 1990 deutlich gefallen. Das liegt auch daran, dass die Dieseltechnologie wesentlich verbessert wurde. Eine Verteufelung des Dieselmotors könnte letztlich zu einer Verschlechterung der Luftqualität führen, wenn nämlich die CO2-Emissionen durch Benzinmotoren bzw. die Kraftwerke, die den für Elektromobilität benötigten Strom produzieren, zunehmen.

Die ökonomische Nachhaltigkeit wiederum ist dann gewährleistet, wenn die Politik die wirtschaftliche Entwicklung nicht behindert. Fahrverbote für Dieselfahrzeuge in Städten dürften für viele Handwerksbetriebe die Tätigkeitsfelder verringern und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...