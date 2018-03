Zürich - In Technik und Informatik herrscht Fachkräftemangel. Gleichzeitig sind die Frauen dort stark untervertreten. Mit dem neuen Programm Swiss TecLadies will die Schweizerische Akademie der Technischen Wissenschaften SATW Mädchen für Technik und Informatik begeistern. Unternehmen können sich am Programm beteiligen.

Studien1 zeigen, dass sich Mädchen Ausbildungen und Berufe in Technik und Informatik oft auch dann nicht zutrauen, wenn sie darin begabt sind. Schon in der Primarstufe schätzen sie ihre Leistungen in Mathematik tiefer ein als Knaben. Diese pessimistische Selbsteinschätzung braucht Gegensteuer. Persönliche Erfolgserlebnisse, Lob und weibliche Rollenmodelle helfen den Mädchen. Hier setzt das neue Programm Swiss TecLadies an.

Talente erkennen und fördern

Mit Swiss TecLadies leistet die SATW einen Beitrag gegen den Fachkräftemangel und ermöglicht Mädchen, ihr Talent in Technik und Informatik zu erkennen sowie zu stärken. In einer Online-Challenge können sie spielerisch Zugang zu Technik im Alltag finden. Besonders interessierte ...

