Zürich - Tiger haben in den vergangenen Jahren vor allem mit guten Nachrichten auf sich aufmerksam gemacht. Dank grösserer Schutzbemühungen stieg die Zahl freilebender Individuen seit 2010 von 3.200 auf 3.890. Doch nach neuster Untersuchung läuft ein Drittel aller Tiger-Gebiete Gefahr, die seltenen Tiere langfristig zu verlieren. In der Studie, welche am Freitag in New York von einer Allianz verschiedener Natur- und Umweltschutzorganisationen vorgestellt wird, wurden über hundert Gebiete untersucht. In ihnen sind 70 Prozent der globalen Tigerpopulation beheimatet. Die Gründe für den drohenden Populationsrückgang sind vielfältig. Den Grosskatzen fehlt es an Beutetieren, ihre Lebensräume werden zerstört. Das Management der Schutzgebiete ist schlecht, Ressourcen zur effektiven Bekämpfung von illegaler Wilderei und Handel fehlen. Und ...

