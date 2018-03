Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

THYSSENKRUPP - Die Bundesregierung hat das Konsortium Thyssenkrupp und Lürssen bei der Ausschreibung für das Mehrzweckkampfschiff MKS 180 ausgeschlossen. Das Bundesverteidigungsministerium habe in einem Brief technische Bedenken geäußert sowie das Angebot der Firmen als zu hoch eingestuft, wie das Handelsblatt aus Branchenkreisen erfahren hat. Die Unternehmen bestätigten den Ausschluss aus der laufenden Ausschreibung, ohne allerdings auf die Gründe einzugehen. Das Ministerium äußerte sich bisher nicht. Mit MKS 180 soll die Marine kampfstarke Schiffe erhalten, die weltweit eingesetzt werden können. Verblieben sind nun die Hersteller Damen Shipyards aus den Niederlanden und German Naval Yards, die dem französisch-libanesischen Geschäftsmann Iskandar Safa gehört. (HB S. 22)

POSTBANK - Frank Strauß, der Vorstandschef der Postbank und Vorstand des Mutterkonzerns Deutsche Bank, glaubt, dass sich die Kreditkunden der deutschen Geldhäuser auf steigende Zinsen einstellen müssen: "Auf der Zinsseite sind wir an einem Punkt, der wichtig ist. Die kurzfristigen Zinsen werden sicher noch lange niedrig bleiben, aber am langen Ende beginnen sie zu steigen", sagte Strauß dem Handelsblatt. Bei der Baufinanzierung habe sich das längst niedergeschlagen. Wer sich langfristig für zehn bis 15 Jahre zu festen Zinsen Geld leihen wolle, werde in den nächsten Monaten sicherlich kontinuierlich leichte Zinssteigerungen sehen. (HB S. 32)

THYSSENKRUPP - Der Essener Industriekonzern Thyssenkrupp will in der Autozuliefersparte in diesem Jahr mehr als 1.000 Arbeitsplätze aufbauen. "Für das gesamte Geschäftsjahr zeichnet sich ab, dass wir um mehr als 1.000 Mitarbeiter wachsen werden", sagte Spartenchef Karsten Kroos der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Allein von Ende September 2017 bis Ende Januar 2018 sei die Belegschaft in der Autosparte von Thyssenkrupp bereits um rund 560 auf rund 33.500 Beschäftigte gewachsen, berichtete der Spartenchef. (WAZ)

LUFTHANSA - Die Deutsche Lufthansa und ihr Ableger Eurowings werden diesen Sommer bei innerdeutschen Flügen einen Marktanteil von 87 Prozent erreichen, nachdem es im Sommer 2017 erst 70 Prozent waren. Zu diesem Ergebnis kommt eine Untersuchung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR), über die die Rheinische Post berichtet. (Rheinische Post)

REMONDIS - Deutschlands größter Entsorgungskonzern Remondis will angeblich in der kommenden Woche einen großen Teil des Dualen Systems übernehmen. Die Recycling-Branche befürchtet erhebliche Verwerfungen. (HB S. 28)

BERTELSMANN - "2017 war ein richtig gutes Jahr für Bertelsmann", sagte der Vorstandsvorsitzende Thomas Rabe in einem Interview. "Wir bewegen uns schrittweise in Richtung unserer Ziele von 20 Milliarden Euro Umsatz, 3 Milliarden operatives Ergebnis und mehr als 1 Milliarde Gewinn". Das Digitalgeschäft soll weiter ausgebaut werden. (FAZ S. 22)

COMDIRECT - Der Londoner Investor Petrus Advisers kritisiert den Aktienkurs und die hohen Kosten der Onlinebank Comdirect. Die Konzernmutter Commerzbank sieht jedoch keinen Grund für eine Kurskorrektur. (HB S. 35)

BANKEN UND SPARKASSEN - Die Wege der Bankkunden zu den Filialen werden künftig weiter. Im vergangenen Jahr, so zeigen Hochrechnungen des Analysehauses Barkow Consulting für die Süddeutsche Zeitung, schlossen Banken und Sparkassen fast jede zwanzigste Filiale. Demnach sank die Zahl der Zweigstellen auf zuletzt 30.594 - das sind gut 1.500 Niederlassungen weniger als ein Jahr zuvor. Zum Vergleich: Vor zwanzig Jahren gab es in Deutschland noch mehr als 63.000 Filialen. Dies liegt nicht nur am hohen Kostendruck, den die Geldhäuser spüren, sondern in erster Linie am Trend zum Online-Banking. (SZ S. 15)

