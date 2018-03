Nach Donald Trumps Ankündigung von Strafzöllen sind die Kurse an der New Yorker Börse abgerutscht. Auch in Japan brechen die Kurse ein.

Die Ankündigung von Strafzöllen für Stahl- und Aluminiumimporte durch US-Präsident Donald Trump hat an der New Yorker Börse einen neuen Kurssturz ausgelöst. Der Leitindex Dow Jones sackte am Donnerstag um rund 1,7 Prozent ab und schloss bei 24 608,98 Punkten. Für den technologiebasierten Nasdaq 100 ging es um rund 1,3 Prozent abwärts auf 7180,56 Punkte. Der breit gefasste S&P 500 sackte ebenfalls um 1,3 Prozent auf 2677,67 Punkte ab - es war bereits der dritte Tag in Folge, an dem der Index mindestens einen Prozent verloren hatte.

Aktienkurse von US-Stahlherstellern zeigten indes nach oben. Die US Steel Corporation ...

