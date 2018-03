Herr Suter, das Börsenjahr 2017 hat sich trotz politischer und wirtschaftlicher Unsicherheiten und entgegen den Prognosen vieler Experten prächtig entwickelt und vor allem in den USA für neue Rekorde gesorgt. Alles im grünen Bereich?

Thomas Suter: In der Tat war die Entwicklung entgegen den Erwartungen vieler Experten sehr erfreulich. Die Weltwirtschaft hat sich weiter stabilisiert und die wirtschaftliche Erholung im Euro-Raum hat die meisten Beobachter überrascht. Selbst der jahrelange Problemfall Griechenland scheint sich endlich zu normalisieren. Auf der anderen Seite sind keine besorgniserregenden inflationären Tendenzen zu beobachten, welche abrupte Zinserhöhungen erforderlich machen würden, die wiederum das Wirtschaftswachstum abwürgen könnten. Selbst geopolitische Problemfelder wie das Säbelrasseln zwischen den USA und Nordkorea oder das Tauziehen zwischen Grossbritannien und dem Euroland im Zusammenhang mit dem Brexit scheinen die Märkte kaum zu belasten. Auch die monatelange Ungewissheit nach den Wahlen in Deutschland hat weder zu einer politischen Krise in Deutschland noch zu irgendwelchen Ansteckungseffekten an den Finanzmärkten geführt.

Ein weiterer Grund dieser Stabilität liegt sicherlich auch in der Gesundung des globalen Finanzsystems zehn Jahr nach Ausbruch der Finanzkrise. Die grossen Banken schreiben wieder Gewinne und das schafft bei allen Marktteilnehmern Vertrauen. Schlussendlich dürfte die beschlossene Steuerreform in den USA wie ein Katalysator für weiteres globales Wirtschaftswachstum und Rekordstände an den Börsen wirken. Alles heile Welt? Trotz solider Fundamentaldaten sollten wir nicht blauäugig sein und Vorsicht walten lassen. Die jüngsten Kurseinbrüche bei Bitcoin und an den Weltbörsen erinnern uns daran, wie abrupt sich ein Boom in eine Abwärtsbewegung drehen und Werte vernichten kann.

Die Tiefzinsphase scheint trotz der sich erholenden Wirtschaftslage noch einige Zeit Bestand zu haben. Wann erwarten Sie eine Änderung und wie können Anleger auch in dieser Konstellation vernünftige Renditen erzielen?

Mit Fortsetzung des globalen Wirtschaftswachstums und sich abzeichnenden inflationären Tendenzen werden auch die noch verbleibenden Notenbanken nicht umhin kommen, früher oder später die Zinsen anzuheben. Sie werden dies in moderaten Schritten tun, um einen Zinsschock tunlichst zu vermeiden. Damit verbunden wird auch die Zeit des "Quantitative Easing" zu Ende gehen. Bei all dem Wehklagen muss man auch sehen, dass die hartnäckig anhaltende Zinsbaisse zu Anpassungen der Renditeerwartungen der Investoren und zu einem neuen Realismus geführt hat. Zudem haben sich mehr und mehr institutionelle Investoren nach Alternativen zu klassischen Anlagen wie Festgeld oder Obligationen orientiert. Anlagen in Immobilien, Infrastrukturprojekte freuen sich wachsender Beliebtheit. Diese Veränderungen im Anlageverhalten haben auch zu Innovationen auf Seiten der Finanzdienstleister geführt.

Eine andere Stellschraube, um die Nettorendite von Investments zu verbessern, ist die Kostenseite. Im Währungsbereich ist dies eine unserer Stärken. Gerade bei grösseren Fremdwährungstransaktionen haben schon kleinere Differenzen bei den Preiskonditionen grosse Auswirkungen auf die Kosten und somit die Erträge. Mit dem im Juli 2014 in Kooperation mit der Zürcher Kantonalbank lancierten FX Best Execution-Angebot beispielsweise, mit dem wir unseren Kunden ein einzigartiges Währungsmanagement und eine unabhängige Lösung für eine transparente Ausführung von Devisengeschäften bieten, konnten wir für unsere Kunden schon Kosteneinsparungen in Millionenhöhe erzielen.

In der aktuell anspruchsvollen Börsensituation gewinnen Währungen sowohl aus Rendite- wie auch Risikomanagement-Sicht an Attraktivität. Wie können Währungen über die bekannten spekulativen Ansätze hinaus in eine ausgewogene Anlagestrategie eingebunden werden?

Eine hohe Volatilität an den Währungsmärkten war in der Vergangenheit oftmals der Treiber von Renditen, welche aber auch mit entsprechenden Risiken einhergingen. Wichtig ist es, diese Rendite-Risiken-Abwägungen einer Systematik zu unterstellen. Mit QCAM Currency Overlay bieten wir hier einen strategischen und systematischen Ansatz mit einer passiven und aktiven Ausprägung an. Während das passive Currency Overlay auf die Absicherung eines Portfolios gegen Währungsschwankungen fokussiert, setzen Investoren das aktive Management vermehrt zu Erwirtschaftung zusätzlicher Renditen ein.

Mit einem prozessorientierten Ansatz zielt unser Währungsmanagement darauf ab, Potentiale voll auszuschöpfen, ohne dabei bei jedem Prozessschritt die Risiken ausser Acht zu lassen. Nach einer detaillierten Risiko-Analyse erfolgt die Umsetzung der gewählten Strategie, die laufend über ein Monitoring die Einhaltung von spezifischen Risikoparametern berücksichtigt. Im Reporting erhalten ...

