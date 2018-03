Liebe Leser,

die Commerzbank hat am Donnerstag weiter nachgegeben. Nun sei die Aktie auf dem Weg nach unten, meinen die ersten Analysten. Dem ist nicht so, urteilen andere und verweisen darauf, dass der Titel schnell auf neue Zwischenhochs kommen könne. Kursaufschläge von 2 Euro seien sehr schnell zu realisieren, heißt es. Konkret: Die Aktie befindet sich in einem charttechnischen Aufwärtstrend. Das ist eindeutig. Insofern seien die Kursrückschläge vom Donnerstag kein Drama, folgern die ... (Frank Holbaum)

