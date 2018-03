The following instruments on XETRA do have their first trading day 02.03.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 02.03.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AU3FN0041026 UBS AG (SYD)18-21 FLR MTN BD00 BON AUD N

CA XFRA AU3FN0041034 UBS AG (SYD)18-23 FLR MTN BD00 BON AUD N

CA XFRA CH0401956831 MEDIOB.INTL LU 18-23 MTN BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000A2G8VK4 NIEDERS.SCH.A.18/23 A.880 BD01 BON EUR N

CA ZX5X XFRA DE000DD5AB62 DZ BANK CLN E.9460 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4UEV6 DZ BANK IS.A876 VAR BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0EWA8 DEKA IHS SERIE 7524 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4SS1 LB.HESS.-THR. IHS 18/26 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4ST9 LB.HESS.-THR. IHS 18/27 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5K49 LB.HESS.-THR.ZI.DI.03A/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5K98 LB.HESS.-THR.ZI.DI.03B/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA US036752AG89 ANTHEM 18/28 BD01 BON USD N

CA XFRA US036752AH62 ANTHEM 18/48 BD02 BON USD N

CA XFRA US17453BAS07 FRONTIER COMMUNICTS 07/27 BD02 BON USD N

CA XFRA US17453BAW19 FRONTIER COMMUNICTS 07/19 BD02 BON USD N

CA XFRA US30254WAN92 FMS WERTMGMT MTN 18/23 DL BD02 BON USD N

CA XFRA US35906AAL26 FRONTIER COMMUNICTS 2021 BD02 BON USD N

CA XFRA US87938WAV54 TELEFONICA EM.18/38 BD02 BON USD N

CA XFRA US87938WAW38 TELEFONICA EM.18/48 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1511967058 BARC 17/25 FLR MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1555613519 BARC 17/32 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1620630571 BARC 17/25 FLR MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1787278008 CREDIT AGR.LN 18/23FLRMTN BD02 BON EUR N

CA AIXC XFRA DE000A2LQHL9 AIXTRON SE NA O.N. NEUE EQ00 EQU EUR Y